Polizei Köln

POL-K: 210129-5-K Durchsuchungen bei Sprayern

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei hat am Donnerstagmorgen (28. Januar) bei Durchsuchungen der Wohnungen dreier mutmaßlicher Graffiti-Sprayer (17, 18, 18) in Ehrenfeld, Sülz und Weidenpesch mehrere Spraydosen, Mobiltelefone und einen Computer sichergestellt. Neben "Blackbooks" - Bücher, in denen die sogenannten "Tags" skizziert werden - stellten die Beamten bei einem der 18-Jährigen eine geringe Menge Marihuana und "Verkaufsutensilien" sicher.

Den jungen Männern wird vorgeworfen mehr als 20 "Tags" an Hauswänden und anderen Oberflächen in mehreren Stadtteilen gesprüht zu haben. Einer der 18-Jährigen steht zudem im Verdacht mit Betäubungsmitteln zu handeln. (ph/as)

