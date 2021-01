Polizei Köln

POL-K: 210129-4-K Frontalzusammenstoß - Autofahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Zündorf sind am Donnerstagabend (28. Januar) ein 51-jähriger Kölner schwer und ein 18 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 18-jährige Audi-Fahrer gegen 20.50 Uhr in einer Rechtskurve auf der Poststraße in Richtung Porz auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Ford-Minivan des 51-Jährigen. Der Ford drehte sich mehrfach und rutschte in einen Straßengraben.

Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (al/as)

