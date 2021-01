Polizei Köln

POL-K: 210129-3-K Fußgängerinnen von rangierenden Fahrzeugen erfasst - schwerverletzt

Köln (ots)

Zwei ältere Kölnerinnen mussten am Donnerstag (28. Januar) mit schweren Unfallverletzungen stationär in Kliniken aufgenommen werden, nachdem sie von rückwärtsfahrenden Autos angefahren worden waren.

Am Bonner Wall in der Neustadt-Süd hatte gegen 11.45 Uhr der 60-jährige Fahrer eines VW-Transporters eigenen Angaben zufolge eine Einfahrt verpasst, gestoppt und zurückgesetzt. Hinter ihm überquerte zu diesem Zeitpunkt eine 84-Jährige zu Fuß die Fahrbahn. Es kam zur Kollision. Rettungsassistenten fuhren die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Gegen 13.30 Uhr rangierte ein 28-jähriger Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe mit seinem Servicefahrzeug an der Einfahrt zur Platzfläche Ebertplatz in der Neustadt-Nord. Beim Zurücksetzen erfasste der Ford eine 64-jährige Fußgängerin. (cg/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell