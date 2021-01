Polizei Köln

POL-K: 210129-2-K Betrüger täuschen Corona-Erkrankung am Telefon vor - Warnhinweis

Köln (ots)

Angeblich schwer an Corona erkrankte Anrufer versuchten diese Woche (25. -29. Januar) in über zehn Fällen, überwiegend ältere Menschen in Leverkusen und Köln, um immense Geldsummen zu bringen. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen schnell die Masche der Betrüger und ließen sich nicht täuschen. Sie legten sofort auf und erstatten Strafanzeige.

Die Masche: Die Betrüger verwickeln die SeniorInnen in ein persönliches Gespräch und beschreiben den schweren Verlauf ihrer Corona-Erkrankung. Nur eine neue Behandlungsform mit einer Spritze aus den USA könne sie retten - dafür benötige man dringend Bargeld, welches ein Kurier bei den Angerufenen abholen würde.

Die Polizei Köln warnt vor diesen Betrügern und stellt klar:

- Eine teuer zu bezahlende, besondere Behandlungsmethode für Corona-Erkrankte existiert nicht!

- Barzahlungen im Gesundheitssystem sind nicht üblich!

- Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld an fremde Personen!

- Melden Sie umgehend über den Notruf 110 der Polizei verdächtige Anrufe oder verdächtige Beobachtungen!

Weitere Informationen dieser Thematik finden sich auf der Internetseite der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/betrug-mit-dem-corona-virus

und auf der Facebook-Seite des Landeskriminalamtes:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.lka/ (jk/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell