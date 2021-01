Polizei Köln

POL-K: 210128-4-K Duo flüchtet nach Handy-Raub an Bushaltestelle in Longerich - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei als "Anfang 20-jährig" beschriebene und mit "dunklen Jogginghosen und Mützen" bekleidete Männer sollen am Mittwochabend (27. Januar) einen jungen Kölner in Longerich beraubt haben. Das Kriminalkommissariat 14 sucht dringend Zeugen. Gegen 21.50 Uhr habe er an der Bushaltestelle Dionysstraße gewartet, so der 25-jährige Geschädigte später gegenüber Polizisten. Überraschend seien die beiden Verdächtigen aus Richtung Heckweg/Longericher Hauptstraße auf ihn zugelaufen. Der größere Angreifer habe ihn angerempelt, dessen Komplize habe ihm das Mobiltelefon aus der Hand gerissen, beschrieb der Kölner das Tatgeschehen. Mit seiner Beute sei das Duo in Richtung Longericher Hauptstraße geflüchtet. Um Zeugenhinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/as)

