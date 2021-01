Polizei Köln

POL-K: 210128-2-K Zwei Fußgänger angefahren - Krankenhaus

Köln (ots)

Zwei Fußgänger (47 w, 60 m) sind am Mittwoch (27. Januar) innerhalb von drei Stunden bei Verkehrsunfällen in der Neustadt-Nord sowie in Bayenthal schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau und den Mann in Kliniken.

Gegen 17.15 Uhr war der 60-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle "Universitätsstraße" in Höhe des Aachener Weihers von einer einfahrenden Bahn der Linie 1 touchiert worden. Laut Zeugenaussagen soll er bei "Rot" über die Gleise gelaufen sein. Bei dem zweiten Unfall gegen 20 Uhr an der Kreuzung Bonner Straße/Schönhauser Straße erfasste nach ersten Erkenntnissen ein abbiegender Auto-Fahrer (62) die 47-jährige Kölnerin in Höhe einer Fußgängerfurt mit seinem Skoda. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell