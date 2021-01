Polizei Köln

POL-K: 210128-1-K/LEV Aufmerksame Autokäufer entlarven mutmaßlichen Hehler - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht mit Bildern aus einem privaten Video nach einem Mann, der am Sonntagvormittag (22. November) im Pohlstadtsweg in Köln-Brück versucht haben soll, einem Ehepaar (41w, 42m) aus Balingen ein gestohlenes Auto zu verkaufen. Der 42-Jährige war auf einer Internetplattform auf den inserierten Audi aufmerksam geworden und vereinbarte ein Treffen. Bei genauerer Betrachtung der Fahrzeugdokumente wurden die zwei potenziellen Käufer misstrauisch. Mit einem Handy machten sie Aufnahmen der verdächtigen Verkaufssituation. Der gesuchte Verkäufer soll daraufhin ins Auto gestiegen und vom Parkplatz geflüchtet sein.

Der Eigentümer des als gestohlen gemeldeten Audi hatte bereits am 31. Oktober Anzeige erstattet. Das Fahrzeug war in der Kalkstraße in Leverkusen-Manfort gestohlen worden.

Hinweise zur Identität und zum möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zum Bild: https://url.nrw/0033 (ph/he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell