POL-K: 210127-6-K Schwerpunkteinsatz der Polizei - sieben Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag (26. Januar) haben Polizisten bei einem Schwerpunkteinsatz in den südöstlichen Stadtteilen Humboldt-Gremberg, Kalk, Rath-Heumar und Porz sieben Autofahrer gestoppt, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Drei Autos von Wiederholungstätern stellten die Beamten sicher. Zudem laufen nun gegen vier Fahrzeughalter Ermittlungen, denen vorgeworfen wird, die Fahrten ohne Führerschein zugelassen zu haben. Neben einer Kontrollstelle im Stadtteil Humboldt-Gremberg waren auch Zivilkräfte im Einsatz, die gezielt auf der Suche nach Fahrern waren, die bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen sind. Unterstützt durch den Verkehrsdienst der Stadt Köln kontrollierten die Beamten auch die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Gegen 110 Fahrzeugführern, die zu schnell unterwegs waren, leiten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Die Fahrten im Einzelnen:

- Gegen 9.30 Uhr erkannte eine Zivilstreife in der Humboldtstraße in Porz einen fahrenden Toyota Auris, der in der Vergangenheit häufiger bei Fahrten ohne Fahrerlaubnis genutzt wurde. Die Beamten stoppten und kontrollierten die Insassen. Der 50-jährige Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Den Auris beschlagnahmten die Beamten.

- Drei Stunden später erkannten dieselben Polizisten auf der Fauststraße in Porz einen 43-jährigen Mann, der wiederholt mit seinem Ford Transit ohne Fahrerlaubnis fuhr. Die Beamten stoppten ihn und ließen seinen Transit abschleppen. Zuletzt war der Wiederholungstäter Ende Dezember aufgefallen.

- Gegen 14 Uhr stoppten die Beamten einen 33 Jahre alten Mann auf der Rolshover Straße in Humboldt-Gremberg. Eine Überprüfung ergab, dass der Kölner keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Da auch er bereits mehrfach bei Fahrten ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist, schleppten die Beamten seinen Opel Zafira ebenfalls ab.

- An selber Örtlichkeit stoppten Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr einen in Richtung Kalk fahrenden 36-jährigen Mann aus dem Kosovo. Der von ihm vorgezeigte ungarische Führerschein ist in Deutschland ungültig, weil der 36-Jährige bereits seit mehreren Jahren in Köln lebt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

- Wenige Minuten später versuchte ein 29-jähriger Fiat-Fahrer zunächst beim Erblicken der Einsatzkräfte seinen Fiat 500 zu wenden und sich der Kontrolle zu entziehen. Ihn stoppten und kontrollierten die Polizisten wenig später an der Kreuzung Deutz-Kalker-Straße/Kalker Hauptstraße. Er räumte sofort ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

- Um kurz vor 17 Uhr stoppte eine Zivilstreife einen grauen Audi A4 auf der Rolshover Straße in Rath-Heumar. Der 33-jährige Fahrer konnte den Beamten auf Nachfrage keinen gültigen Führerschein vorzeigen.

- Etwa zehn Minuten später fuhr ein Toyota-Fahrer (45) an selber Stelle in Richtung Poll. Bei der Verkehrskontrolle konnte auch er keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Zu den Vorwürfen wollte der 45-Jährige sich nicht äußern.

