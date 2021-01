POL-K: 210126-4-K/LEV/BAB Führerscheine und Fahrzeuge nach Aggressionsdelikten beschlagnahmt

Polizei Köln

Bei Einsätzen auf den Bundesautobahnen 1 und 57 haben Polizisten der Autobahnwache Frechen am Dienstvormittag (26. Januar) die Führerscheine von drei aggressiven Autofahrern (m34, m45, m54) sowie zwei beteiligte Autos beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat 4 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 6 Uhr sollen sich auf der Autobahn 1 kurz hinter dem Autobahnkreuz Leverkusen ein Toyota-Fahrer (34) und ein Seat-Fahrer (45) immer wieder gegenseitig überholt haben. Auf dem Überholstreifen habe der 34-Jährige daraufhin seinen "Gegner" bis zum Stillstand ausgebremst. Nach ersten Ermittlungen soll der 34-Jährige ausgestiegen sein und seinen Kontrahenten mit einem Schraubenschlüssel bedroht haben. Zudem habe er mit dem Werkzeug den Außenspiegel des Seat Leon beschädigt. Anschließend sollen sich die Kontrahenten gegenseitig geschlagen haben. Der 34-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein VW-Fahrer (27) erkannte die von den beiden aggressiven Autofahrern herbeigeführte Gefahrenstelle und bremste seinen Caddy ab. Ein nachfolgender 48-Jähriger fuhr hingegen mit seinem Mazda auf. Nach Einschätzung der Verkehrsermittler kam hier nur durch Zufall kein Mensch zu Schaden. Polizisten beschlagnahmten die Führerscheine und Fahrzeuge der beiden aggressiven Autofahrer. Den schwer beschädigten Mazda CX-5 ließen die Beamten abschleppen.

Nur etwa drei Stunden später soll auf in Richtung Krefeld führenden A 57 kurz vor Dormagen ein 54-jähriger Volvo-Fahrer einen 32 Jahre alten BMW-Fahrer gegen 9 Uhr so stark ausgebremst haben, dass der von hinten auffuhr. Dem Auffahrunfall waren laut Zeugenaussagen trotz des dichten Berufsverkehrs bereits mehrere Überholversuche mit Lichthupe und nahem Auffahren vorausgegangen. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 54-Jährigen und ließen dessen leicht beschädigten Volvo abschleppen. Auch er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (mw/he)

