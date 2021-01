Polizei Köln

POL-K: 210126-3-K Polizei Köln warnt vor verlockenden "Schnäppchen" beim Autokauf - Hehler nach Scheinkauf festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln rät zu besonderer Aufmerksamkeit beim Kauf eines mutmaßlichen "Gebrauchtwagen-Schnäppchens". Immer wieder bieten Hehler gestohlene Autos mit gefälschten Dokumenten über Internetplattformen zu unüblich günstigen Preisen an. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Verkauf nicht an einer Privatadresse sondern auf innerstädtischen Plätzen oder sogar in abgelegenen Industriegebieten stattfinden soll.

Verhaltenstipps der Kriminalpolizei Köln:

- Lassen Sie sich nicht von dem günstigen Verkaufspreis "blenden". Bleiben Sie wachsam.

- Schauen Sie sich die Fahrzeugpapiere genau an und gleichen Sie die Fahrzeugidentifizierungsnummern ab.

- Ein Verkauf mit nur einem Fahrzeugschlüssel deutet darauf hin, dass das angebotene Auto gestohlen sein könnte.

- Wählen Sie beim geringsten Verdacht die Notrufnummer der Polizei-"110"!

Ein Fallbeispiel:

Ein aufmerksamer Zeuge (44) aus Wiesbaden bemerkte im Internet ein verdächtiges Inserat und informierte am Montagvormittag (25. Januar) umgehend die Ermittler der Polizei Köln. Demnach sollte ein hochwertiger Peugeot 5008 für etwa 23.000 Euro in Köln-Bilderstöckchen verkauft werden. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln arrangierten Kriminalbeamte mit dem Anbieter (21) für Montagnachmittag (25. Januar) einen Scheinkauf. Anstatt den Kaufpreis zu bezahlen nahmen die Beamten den 21-Jährigen vorläufig fest und stellten das als gestohlen gemeldete Auto sicher. Ermittlungen ergaben, dass das Auto am Dienstag (19. Januar) in Frankreich entwendet worden war. Der Festgenommene hatte gefälschte Zulassungsbescheinigungen, Ausweisdokumente, Kennzeichen sowie Umweltplaketten bei sich. Der polizeibekannte Hehler soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell