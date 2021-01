Polizei Köln

POL-K: 210126-2-K Radfahrerin auf glatter Fahrbahn gestürzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Sturz an einer Einmündung an der Straße "Am grauen Stein" in Humboldt-Gremberg hat sich am frühen Montagabend (25. Januar) eine Kölnerin (57) schwere Verletzungen zugezogen. Nach eigener Aussage soll die Radfahrerin gegen 18.30 Uhr auf der glatten Fahrbahn weggerutscht und gestürzt sein. Sie erlitt eine Fußverletzung. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie zur stationären Behandlung blieb. (mw/he)

