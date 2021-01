Polizei Köln

POL-K: 210125-5-K Illegales Rennen - Polizisten finden Schusswaffe im Kofferraum

Köln (ots)

Am Sonntagabend (24. Januar) haben Polizisten in Bayenthal einen BMW-Fahrer (26) vorläufig festgenommen, nachdem sie in seinem Kofferraum eine in eine Sporthose eingewickelte scharfe Schusswaffe gefunden hatten. Aufgefallen war der 26-Jährige den Zivilbeamten gegen 18 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ufer in Höhe des Rhein-Ufer-Tunnels, als er mit über 100km/h in Richtung Süden fuhr. An mehreren roten Ampeln ließ er den Motor aufheulen und beschleunigte beim Anfahren stark. In Höhe der Bahnhaltestelle "Schönhauser Straße" schlug das Heck des BMW aus und der Wagen driftete über die Fahrbahn. Die Polizisten folgten dem BMW 4er und stoppten den Kölner am Bonner Verteiler.

Neben der Schusswaffe stellten sie den Führerschein sowie den Wagen des Tatverdächtigen sicher und leiteten Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie einem illegalen Kraftfahrzeugrennen ein. (ph/cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell