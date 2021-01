Polizei Köln

POL-K: 210125-4-K VW T5 in Köln-Weiden ausgebrannt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachdem in der Nacht zu Montag (24./25. Januar) in Köln-Weiden ein VW T5 ausgebrannt ist, sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge fing gegen 3 Uhr zunächst der auf der Bistritzer Straße geparkte VW T5 Feuer. Durch den Brand wurden drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 können derzeit weder eine Brandstiftung noch einen technischen Defekt an dem T 5 ausschließen. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/cs)

