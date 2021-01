Polizei Köln

POL-K: 210125-2-K Opel Astra überschlägt sich mehrfach auf Bundesautobahn 4

Köln (ots)

Am Sonntagabend (24. Januar) hat sich bei einem Verkehrsunfall ein Opel Astra (Fahrer 27) auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Heerlen mehrfach überschlagen. Laut Zeugenaussagen touchierte der Wagen in Höhe der Anschlussstelle Merzenich zunächst eine Schneewand neben dem linken Fahrstreifen. Anschließend kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Wagen eines nachfolgenden Kia-Fahrers (31) wurde durch auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile beschädigt. (jk/cs)

