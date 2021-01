Polizei Köln

POL-K: 210124-4-GM/BAB Autofahrer stirbt nach Verkehrsunfall auf der B 55

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 55 bei Reichshof-Bergneustadt ist ein Mann (60) heute Vormittag (24. Januar) noch an der Unfallstelle verstorben. Die Polizei geht Hinweisen auf einen internistischen Notfall nach. Nach ersten Ermittlungen war der 60-Jährige gegen 8 Uhr in seinem Mercedes Sprinter auf der B 55 in Richtung Brüchermühle unterwegs. Kurz vor der Autobahnauffahrt soll sein Auto von der Fahrspur abgekommen, leicht mit der Leitplanke kollidiert und wenig später zum Stillstand gekommen sein. Ein Ersthelfer leitete sofort die Reanimation des Bewusstlosen ein und übergab ihn wenig später an alarmierte Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (mw/de)

