Polizei Köln

POL-K: 210122-6-K/DN/BAB Toyota überschlägt sich auf A 4 bei Eschweiler - Fahrerin schwerverletzt

Köln (ots)

Infolge eines Alleinunfalls auf der A 4 zwischen Eschweiler-Ost und Weisweiler am Freitagmorgen (22. Januar) hat eine 45-jährige Toyota-Fahrerin schwere Verletzungen erlitten. Gegen 8.30 Uhr war die Frau mit ihrem SUV in Richtung Köln unterwegs gewesen, als sie eigenen Angaben zufolge zum Überholen ansetzte. Im letzten Moment habe sie ein von hinten herannahendes Fahrzeug bemerkt und bei einer Lenkkorrektur die Kontrolle über den RAV4 verloren. Zeugen bestätigten, dass sich der Toyota überschlug und gegen die Betonschrammwand schleuderte. Feuerwehrkräfte retteten die Schwerverletzte aus ihrem Autowrack und fuhren sie in eine Klinik. Die Polizei Köln entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam. Die Richtungsfahrbahn Köln wurde für die Rettungs-, Unfallaufnahme- und Räumungsarbeiten zeitweise gesperrt. (cg/as)

