Polizei Köln

POL-K: 210122-4-K/BAB Verdacht der illegalen Einreise und Fahren ohne Fahrerlaubnis - Festnahme, Auto sichergestellt

Köln (ots)

Bei der Kontrolle eines VW mit abgelaufenen Ausfuhrkennzeichen haben Polizisten am Donnerstagnachmittag (21. Januar) im Kreuz Köln-Ost auf der Bundesautobahn 3 einen 25-jährigen Serben vorläufig festgenommen. Der Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach beim Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis aufgefallen war, steht im Verdacht illegal eingereist zu sein und sich entsprechend illegal in Deutschland aufzuhalten. Außerdem konnte er keinen Eigentumsnachweis über den nun sichergestellten blauen VW Fox erbringen. (jk/as)

