Polizei Köln

POL-K: 210122-3-K Zeugen verhindern Flucht - Räuber festgenommen

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 23-Jährigen an der Bahnhaltestelle Höhenberg/ Frankfurter Straße am Donnerstagabend (21.Januar) haben Zeugen zwei von drei Tätern (18, 19) verfolgt und ein Taxi, in das die Angreifer gestiegen waren, aufgehalten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatten die drei jungen Männer den Kölner gegen 19.20 Uhr unvermittelt mit Schlägen und Tritten angegriffen, nachdem sie zuvor Marihuana von ihm erhalten hatten. Als sie dann mit einer erbeuteten Umhängetasche wegrannten, verfolgten fünf Augenzeugen sie bis zum Busbahnhof Ostheim und verhinderten die weitere Flucht.

Polizisten nahmen die beiden jungen Männer vorläufig fest. Sie sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen dauern an. Auch gegen den 23-Jährigen ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. (as/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell