POL-K: 210120-5-K Audi-Fahrer angehalten: ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss, Kennzeichen gestohlen

Köln (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten am Dienstagnachmittag (19. Januar) einen Audi-Fahrer (33), der ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war, in Köln-Riehl gestellt. Die an dem Audi angebrachten Kennzeichen waren einige Tage zuvor in Köln-Nippes gestohlen worden.

Das Streifenteam zog den 33-Jährigen gegen 15 Uhr auf der Barbarastraße aus dem Verkehr und stellte neben dem Audi diverse synthetische Drogen sicher. Den Kölner erwarten nun unter anderem nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. (jk/as)

