Polizei Köln

POL-K: 210120-3-K Zivilpolizisten nehmen polizeibekannten Drogenhändler fest

Köln (ots)

Nach Hinweisen von Passanten haben Zivilpolizisten am Dienstagabend (19. Januar) einen polizeibekannten Drogenhändler (20) in Köln-Kalk festgenommen. Er soll zuvor auf der Trimbornstraße mehrfach versucht haben Passanten Drogen zu verkaufen. Dank guter Beschreibung stellten die Polizisten den 20-Jährigen gegen 19.30 Uhr auf dem Bahnsteig der Straßenbahnhaltestelle Kalk Post und beschlagnahmten neben Bargeld mehrere Tütchen Cannabis-Produkte sowie synthetische Drogen. Der Festgenommene ist bereits mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (jk/as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell