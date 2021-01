POL-K: 210119-3-K Videobeobachtung - Uwe Jacob nimmt Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln zur Kenntnis - Brandstifter festgenommen

Polizei Köln

Polizeipräsident Uwe Jacob hat den heutigen Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln zu einem Eilantrag gegen die polizeiliche Videobeobachtung am Breslauer Platz in der Altstadt-Nord zur Kenntnis genommen. Uwe Jacob äußert: "Ich habe sofort die Abschaltung der Kameras am Breslauer Platz angeordnet. Meine Fachleute werden die Inhalte des Beschlusses analysieren und prüfen, ob die Polizei Köln in die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster gehen wird."

Erst am Montagabend (18. Januar) haben Polizisten dank der Videobeobachtung am Breslauer Platz einen mutmaßlichen Brandstifter (36) auf frischer Tat festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der aus Bulgarien stammende Mann gegen 23.30 Uhr zwei Papiermüllcontainer am Ende des Tunnels unter dem Hauptbahnhof am Chargesheimerplatz sowie eine Bauplane am Eingang des "Wartesaal am Dom" angezündet haben.

Videobeobachter der Landes- sowie Bundespolizei identifizierten den 36-Jährigen während des Einsatzes aufgrund ihrer vorherigen Aufnahmen vom Breslauer Platz. Streifenbeamte nahmen den Verdächtigen wenig später in Tatortnähe fest. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er bereits wenige Stunden zuvor beim "Zündeln" mit einem Feuerzeug auf der Brüderstraße erwischt worden war. Der 36-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (jk/cg/rr)

