Polizei Köln

POL-K: 210119-2-LEV Leverkusener nach Raubüberfall an Bushaltestelle in Klinik - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (19. Januar) soll ein "mit grünem Kapuzen-Parka und weißen Sneakers" Bekleideter an der Bushaltestelle "Von-Diergardt-Straße" in Schlebusch einen dort wartenden Leverkusener vielfach mit einem Vierkantholz geschlagen haben. Den wiederholten Aufforderungen des etwa 18-19-jährigen Unbekannten, seine Geldbörse auszuhändigen, sei der Geschädigte bei dem Angriff an der Bergischen Landstraße jedoch nicht nachgekommen, so eine Zeugin. Letztlich sei der Räuber ohne Beute in Richtung Hammerweg geflüchtet. Rettungskräfte brachten das verletzte Opfer anschließend in eine Klinik. Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenangaben unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/he)

