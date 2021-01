Polizei Köln

POL-K: 210119-1-K Wasserleiche identifiziert - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 30. Dezember 2020

Die am 13. Dezember 2020 in Köln-Flittard am Rheinufer aufgefundene Wasserleiche ist nach der Öffentlichkeitsfahndung durch einen Angehörigen des Verstorbenen identifiziert worden. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 28-jährigen Iraker. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der junge Mann Ende November 2020 von der Hohenzollernbrücke gesprungen und ertrunken ist. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Unfallgeschehen. (cr/as)

