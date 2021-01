Polizei Köln

POL-K: 210118-5-LEV Überfall im Bahnhofsaufzug - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Freitagnachmittag (15. Januar) hat ein Unbekannter einen 34-Jährigen im Aufzug des S-Bahnhofs Küppersteg mit einem Teppichmesser bedroht, dessen Jackentaschen durchsucht und Bargeld geraubt. Der Gesuchte, der gegen 16.30 Uhr zu dem Leverkusener in den Fahrstuhl in Richtung der Gleise eingestiegen war, soll auffällige Narben in Höhe des rechten Auges und der Nase haben.

Bei dem Angriff trug der Mann auffällige, neongelbe Schuhe, graue Handschuhe, einen lilafarbenen Rucksack und einen schwarzen Kapuzenpullover. Er soll etwa 20-30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein.

Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können und/oder das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (al/as)

