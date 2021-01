Polizei Köln

POL-K: 210118-4-K Unbekannter greift Supermarkt-Mitarbeiter mit Pfefferspray und Messer an

Köln (ots)

Am Samstagabend (16. Januar) hat ein Unbekannter zwei Angestellte (38, 55) eines Supermarktes in Köln-Ehrenfeld nach einem Streit um die derzeitige Einkaufswagenpflicht mit Pfefferspray und Messer angegriffen und verletzt. Der Unbekannte flüchtete in einem silbernen Mercedes über die Vogelsanger Straße stadtauswärts.

Zeugenaussagen zufolge soll der Unbekannte gegen 20 Uhr den 38-jahre alten Security-Mitarbeiter des Supermarkts auf der Vogelsanger Straße im Streit mit Pfefferspray besprüht und den zur Hilfe eilenden 55-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen mit einer Stichverletzung in eine Klinik.

Das Kriminalkommissariat 53 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk/as)

