Polizei Köln

POL-K: 210118-3-K Frau auf dem Ebertplatz ausgeraubt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach zwei dunkelhäutigen Männern, die Sonntagnacht (17. Januar) gegen 1.00 Uhr auf dem Ebertplatz eine 31 Jahre alte Frau ausgeraubt haben. Nach Angaben der Kölnerin hatten die Gesuchten sie in Höhe des Kinos am Treppenabgang zur U-Bahn angesprochen, ihr unvermittelt das Portmonee aus der Handtasche gerissen und seien dann in Richtung Theodor-Heuss Park gerannt.

Einer von ihnen trug zum Tatzeitpunkt ein auffälliges, rotes Halstuch, einen schwarzen Kapuzenpullover und dunkle Männerboots. Der Andere soll eine Kappe, eine grau-khakifarbene Hose und dunkle Winterstiefel getragen haben. Beide werden auf etwa 20- 30 Jahre geschätzt und sollen etwa 1,70 Meter groß sein.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell