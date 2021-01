Polizei Köln

POL-K: 210118-2-K Techno-Party im Wald - Außenspiegel von Streifenwagen abgetreten

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (17. Januar) sind Streifenteams in einem Waldstück in Porz-Gremberghoven auf eine Techno-Party mit rund 25 Teilnehmern gestoßen als sie wegen eines Einbruchalarms auf einem Firmengelände im Einsatz waren. Nachdem die Polizisten die Personalien der mutmaßlichen Veranstalter (20, 21, 22, 23) der Feier aufgenommen hatten, stellten sie fest, dass die Außenspiegel zweier auf dem Josef-Linden-Weg abgestellter Streifenwagen von Unbekannten abgetreten worden waren. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie den Gästen der Party, die in verschiedene Richtungen weggerannt waren, dauern an. Ob der gegen 1.20 Uhr ausgelöste Fehl-Alarm im Zusammenhang mit der Party steht, ist nicht bekannt. Die vier jungen Männer, die eine professionelle Musikanlage aufgebaut und mittels eines Messenger-Dienstes zu der illegalen Party eingeladenen hatten, müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung verantworten. (as/cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell