Polizei Köln

POL-K: 210117-1-K Zwei Personen schwerverletzt aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagmorgen (17. Januar) haben alarmierte Rettungskräfte in Köln-Deutz im Innenhof eines Wohngebäudes am Alten Mühlenweg eine 27-Jährige und einen 38-jährigen Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden. Gegen 6 Uhr war ein Notruf bei der Feuerwehr Köln eingegangen, demzufolge die Verletzten zuvor von einem Balkon im zweiten Obergeschoss gestürzt seien. Nach ersten Hinweisen auf ein möglicherweise vorliegendes, versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil der Frau richtete die Polizei Köln eine Mordkommission ein. Deren Ermittlungen dauern an. (cg/de)

