Polizei Köln

POL-K: 210115-2-K Cannabisanbau nach Ruhestörung entdeckt

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat in der Nacht zu Freitag (15. Januar) in Kalk "per Zufall" einen Cannabisanbau im Schlafzimmer eines 38-Jährigen entdeckt und rund 20 Marihuana-Pflanzen sowie technische Ausrüstung für die Pflanzenzucht beschlagnahmt. Nachbarn des Tatverdächtigen hatten die Polizisten gegen 3 Uhr ursprünglich wegen einer Ruhestörung durch eine laufende Bohrmaschine zu dem Mehrfamilienhaus auf der Eythstraße gerufen. Während des Einsatzes stellten die Beamten außerdem fest, dass ein in der Wohnung anwesender Bekannter (auch 38) des Tatverdächtigen per Haftbefehl gesucht wurde und nahmen ihn fest. Er hatte mittels eines fremden Führerscheins versucht, seine Identität zu verschleiern. (as/cs)

