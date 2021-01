Polizei Köln

POL-K: 210112-4-K Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Montagabend (11. Januar) im Stadtteil Kalk einen Fahrraddieb (27) auf frischer Tat festgenommen. Von ihm mitgeführtes Aufbruchswerkzeug, ein lilafarbenes Fahrrad der Marke "Thunderbird Buffalo" und das dazugehörige aufgebrochene Schloss stellten die Einsatzkräfte sicher. Der Nordmazedonier soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 27-Jährige war den Polizisten in Zivil gegen 19 Uhr auf der Lüttringhauser Straße aufgefallen, als er sich zuerst an dem Mountainbike zu schaffen machte und es wenig später wegschob. Die Beamten folgten ihm und nahmen ihn in der Buchforststraße fest. (mw/as)

