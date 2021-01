Polizei Köln

POL-K: 210111-1-K Beifahrertür geöffnet - Radfahrerin im Krankenhaus

KölnKöln (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit der Beifahrertür eines VW Caddy erlitt eine 54-jährige Radfahrerin auf der Kempener Straße am Montagmorgen schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 54-Jährige gegen 9.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 27 über den Gehweg an dem auf dem Radweg stehenden Auto vorbei, als der Beifahrer (40) die Tür öffnete und die Frau damit traf. (al/as)

