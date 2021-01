Polizei Köln

POL-K: 210110-5-LEV/BAB Wohnmobil auf A3 umgekippt - drei Verletzte

KölnKöln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 im Autobahnkreuz Leverkusen ist am Sonntagmittag (10. Januar) ein Wohnmobil seitlich auf die Fahrbahn gekippt. Die beiden Insassen (Alter derzeit nicht bekannt) und ein Mercedes-Fahrer (47) wurden dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Autobahnpolizisten sperren aktuell für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung die Autobahn in Richtung Frankfurt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach ersten Ermittlungen soll der 47 Jahre alte Mercedes-Fahrer gegen 12.15 Uhr das Heck des Wohnmobils der Marke Hobby touchiert haben. Nach Zeugenaussagen soll der Wohnmobil-Fahrer dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, gegen die Mittelschutzplanke geprallt und umgekippt sein. An beiden Unfallfahrzeugen und der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. (mw/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell