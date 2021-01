Polizei Köln

POL-K: 210108-4-K/KO Erneuter Fahndungsaufruf der Polizei Koblenz - SoKo sucht weiterhin gelben Fiat Panda einer getöteten Frau

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28. Dezember, Ziffer 3 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4800528

Nach einem Tötungsdelikt im Dezember 2020 im Kreis-Mayen sucht die Kriminalpolizei Koblenz (Rheinland-Pfalz) weiterhin nach dem gelben Fiat Panda des 31-jährigen Opfers. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen MYK-H 298 steht möglicherweise in Köln oder Umgebung. Einen 34-jährigen Tatverdächtigen hatten nordrhein-westfälische Spezialkräfte an Heilig Abend (24. Dezember) in Köln festgenommen.

Hinweise zum möglichen Abstellort sind bislang nicht eingegangen. Zeugenhinweise nimmt die "SoKo Ochtendung" unter der Rufnummer 0261/ 103-2540 entgegen.

Die Pressemitteilung der Polizei Koblenz mit einem Foto des Fahrzeugs finden sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/4807226 (mw/cs)

