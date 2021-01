Polizei Köln

POL-K: 210108-2-K Polizei fahndet mit Überwachungsbildern nach zwei mutmaßlichen Räuberinnen

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 9. Dezember 2020

Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten in Köln-Braunsfeld sucht die Polizei nach zwei Frauen, die am 7. Dezember vergangenen Jahres eines Seniorin beraubt haben sollen. Nachdem bisherige Ermittlungen nicht zur Identifizierung der beiden Tatverdächtigen führten, hat das Amtsgericht Köln die Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Den Frauen wird vorgeworfen, eine Seniorin (88) in der Nähe der Aachener Straße 510 in den "Schwitzkasten" genommen und ihr mehrere hundert Euro geraubt zu haben.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Frauen oder weiß, wo sie sich derzeit aufhalten? Wer hat sie am Montag (7. Dezember) vor oder nach der Tat gesehen?

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den mutmaßlichen Täterinnen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/de)

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://url.nrw/0028

