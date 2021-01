Polizei Köln

POL-K: 210107-4-K Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall in Ehrenfeld

KölnKöln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ehrenfeldgürtel/Vogelsanger Straße kommt es aktuell (7. Januar) in Ehrenfeld noch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Polizisten sperren derzeit den Gürtel ab der Venloer Straße in Richtung Aachener Straße.

Nach ersten Ermittlungen bog ein 49 Jahre alter Sprinterfahrer gegen 15.30 Uhr vom Melatengürtel nach links auf die Vogelsanger Straße ab. Im Kreuzungsbereich Vogelsanger Straße/Ehrenfeldgürtel soll er Zeugenaussagen zur Folge mit dem Opel Astra einer in Richtung Aachener Straße fahrenden 63-Jährigen kollidiert sein. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (mw/de)

