Polizei Köln

POL-K: 210107-1-K Unfallflucht mit Roller

KölnKöln (ots)

Dass Polizisten nicht so einfach aufgeben, hat gestern (6. Januar) ein 21 Jahre alter Rollerfahrer in Köln-Mülheim erlebt. Nach zwei Anhalteversuchen und einer Unfallflucht mit vier beschädigten Fahrzeugen stellten die Polizisten ihn an seiner Wohnanschrift und stellten die Piaggio sicher. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Eine Streife hatte gegen 8.30 Uhr versucht, den jungen Mann auf dem Pfälzischen Ring anzuhalten und zu kontrollieren. Dem jungen Mann gelang es zunächst, über ein Schulgelände zu entkommen. Er geriet aber 40 Minuten später auf dem Bergischen Ring erneut ins Blickfeld der Streife. Beim zweiten Fluchtversuch stieß er auf der Bachstraße mit einem geparkten Auto zusammen. Der Roller schlitterte mehr als 20 Meter über die Straße und beschädigte dabei drei weitere Fahrzeuge. Trotz leichter Verletzungen erreichte der junge Mann sein Zuhause auf dem ramponierten Roller kurz vor der Polizei.

Das Verkehrskommissariat 2 übernimmt die weiteren Ermittlungen. (mw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell