Polizei Köln

POL-K: 210106-3-K/BAB Transit prallt gegen Baum - Zwei Insassen schwer verletzt

KölnKöln (ots)

Auf der Bundesautobahn 61 ist der Fahrer (34) eines Ford Transit ist am Dienstagabend (5. Januar) in der Anschlussstelle Bedburg von der nassen Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zwei Insassen, eine 32 Jahre alte Frau und ein 10-jähriger Junge, kamen schwerverletzt in eine Klinik. Laut Zeugenaussagen soll das Auto gegen 20.15 Uhr bei einem Bremsmanöver ins Schleudern geraten sein. (ph/de)

