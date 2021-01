Polizei Köln

POL-K: 210106-1-K/BAB/REK Fiesta prallt auf vorausfahrenden Lkw - 52-Jährige schwerverletzt

KölnKöln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 1 bei Hürth hat eine 52-jährige Ford-Fahrerin am Dienstagvormittag (5. Januar) schwere Verletzungen erlitten. Kurz vor dem Abzweig Erfttal fuhr sie gegen 11 Uhr mit ihrem Fiesta auf das Heck eines Mercedes-Benz-Sattelzugs auf, schleuderte nach links und kam auf dem Überholstreifen neben der Mittelschutzplanke zum Stehen. Die 52-Jährige wurde im Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Polizei sperrte bis 12.30 Uhr zeitweise die Fahrbahn in Richtung Blankenheim. (cg/de)

