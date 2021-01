Polizei Köln

POL-K: 210104-2-K Fußgängerin beim Abbiegen angefahren - Krankenhaus

KölnKöln (ots)

Eine Fußgängerin (56) ist am Montagmorgen (4. Januar) in Köln-Stammheim bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Zeugenaussagen war ein Ford-Fahrer (83) gegen 5 Uhr an der Kreuzung Moses-Heß-Straße/Düsseldorfer Straße nach links in Richtung Leverkusen abgebogen und hatte dabei die 56-Jährige erfasst, die gerade in Höhe der Fußgängerampel die Straße überquerte. Nach kurzer Flucht von der Unfallstelle kehrte der 83-Jährige zurück zur Unfallstelle. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. (ph/de)

