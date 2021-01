POL-K: 210104-1-K Besitzer überrascht mutmaßlichen Autodieb am Steuer seines Wagens

Polizei Köln

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (4. Januar) einen mutmaßlichen Autodieb (36) auf einem Parkplatz an der Brühler Straße in Köln-Raderthal festgenommen. Der Besitzer (31) eines amerikanischen Sportwagens hatte den Bulgaren gegen 2.40 Uhr auf dem Fahrersitz angetroffen, nachdem dieser beim Kurzschließen des Dodge Challengers den akustischen und optischen Alarm ausgelöst hatte. Auch eine Streifenwagenbesatzung, die in unmittelbarer Tatortnähe einen anderen Einsatz hatte, reagierte auf den Alarm und nahm den mutmaßlichen Autoknacker am Auto fest. Er soll noch im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/de)

