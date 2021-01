Polizei Köln

POL-K: 210103-1-K/LEV Mutmaßlicher Serieneinbrecher identifiziert und festgenommen

KölnKöln (ots)

In Leverkusen-Manfort haben Polizisten am Samstagabend (2. Januar) in einem Hotel einen 21-jährigen Mann festgenommen. Nach ersten Ermittlungen steht er im dringenden Tatverdacht, seit Mitte November fünf Einbrüche verübt zu haben.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte das Hotel kurz nach 21 Uhr wegen Ermittlungen in einem anderen Fall aufgesucht. Auf dem Weg zur Rezeption fiel den Beamten im Treppenhaus ein junger Mann auf, der offensichtlich versuchte, sich in einer Abstellkammer vor der Polizei zu verstecken. Das sonderbare Verhalten veranlasste die Polizisten, den Mann zu überprüfen. Die Überprüfung ergab, dass der Mann wegen Eigentumsdelikten gesucht wurde. Als die Einsatzkräfte ihn festnehmen wollten, rannte er los und flüchtete aus dem Hotel. In einer Seitenstraße holten Polizisten ihn ein, brachten ihn zu Boden und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei den anschließenden Durchsuchungen stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut, Tatbekleidung sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. (cr/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell