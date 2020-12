Polizei Köln

POL-K: 201230-4-K Unbekannte Wasserleiche am Rheinufer gefunden - Öffentlichkeitsfahndung

KölnKöln (ots)

Mit Lichtbildern einer unbekannten männlichen Wasserleiche, die am 13. Dezember am Rheinufer in Köln-Flittard aufgefunden worden ist, sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Das Alter des dunkelhaarigen Toten wird auf etwa 20-40 Jahre geschätzt. Besonders auffällig sind Narben auf dem Brustkorb und dem linken Arm des Toten, sowie eine Tätowierung des Buchstabens "A" auf dem linken Unterarm.

Ein Spaziergänger hatte die Wasserleiche gefunden und die Polizei alarmiert. Bisherigen Ermittlungen zufolge lag der Leichnam des Mannes bereits über einen längeren Zeitraum im Wasser.

Für die Kriminalpolizei sind insbesondere Hinweise auf die Identität des Mannes oder dessen vorherige Aufenthaltsorte von herausragender Bedeutung. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Identifizierung des Mannes aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 und per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Bilder sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://url.nrw/0024

