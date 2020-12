Polizei Köln

POL-K: 201230-2-K Autobrand in der Kölner Altstadt - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Nach einem Brand von fünf Autos auf einem Parkplatz unterhalb der Severinsbrücke in der Nacht zu Mittwoch (30. Dezember) sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Eine Anwohnerin hatte gegen 2.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ein Opel Astra Cabrio auf dem Parkplatz "Im Weichserhof" in Brand geraten war. In Folge des Brandes wurden vier weitere, in unmittelbarer Nähe geparkte Autos beschädigt.

Nach Angaben der Ermittler entstand dabei ein mutmaßlicher Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen bemerkt oder Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. (al/kk)

