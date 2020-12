Polizei Köln

POL-K: 201230-1-LEV Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht auf Mittwoch (30. Dezember) in Leverkusen-Küppersteg einen Zigarettenautomaten aufgesprengt haben. Polizisten hatten gegen 4 Uhr bei ihrer Streife in der Kerschensteinerstraße einen starken Schwefelgeruch wahrgenommen und den stark beschädigten Automaten in Höhe der Hausnummer 25 gefunden. Zeugen werden gebeten sich unter der 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.koeln.de beim Kriminalkommissariat 71 der Polizei Köln zu melden. (ph/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell