Polizei Köln

POL-K: 201229-4-K Internistischer Notfall nach Auseinandersetzung - Polizisten leiten Reanimation ein

KölnKöln (ots)

Am Montag (28. Dezember) ist nach Zeugenangaben ein 53-jähriger Kölner vor einem Discounter an der Escher Straße in Bilderstöckchen gegen 14.30 Uhr zusammengebrochen. Streifenpolizisten führten bis zum Eintreffen der von Passanten alarmierten Rettungskräfte eine Herz-Lungenwiederbelebung bei dem Bewusstlosen durch. Ein Notarzt wies den Mann in eine Klinik ein. Unmittelbar zuvor soll es zwischen dem Geschädigten und einem 56-Jährigen an der Kasse des Supermarkts zu einem verbalen Konflikt gekommen sein. Die Auseinandersetzung habe sich dann nach draußen verlagert und sei zu einem heftigen Handgemenge eskaliert, so mehrere Zeugen. Nachdem Passanten die Kontrahenten getrennt hätten, sei der 56-Jährige weggegangen. Der Geschädigte habe daraufhin das Bewusstsein verloren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von einem internistischen Notfall auszugehen. Bis zur endgültigen Bestätigung dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 54 an. (cg/kk)

