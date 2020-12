Polizei Köln

POL-K: 201229-3-K Sechzehn Autoaufbrüche in Köln-Riehl - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

In der Nacht zu Montag (28.Dezember) haben Unbekannte auf einem Parkplatz gegenüber des Blumengroßmarktes in Köln-Riehl sechzehn Autos aufgebrochen und mehrere Navigationsgeräte gestohlen. Eine 29 Jahre alte Kölnerin hatte am frühen Montagmorgen die Polizei alarmiert, nachdem sie eine eingeschlagene Autoscheibe und ein durchwühltes Handschuhfach in ihrem BMW bemerkt hatte. Eine Streife suchte daraufhin auf dem Parkplatz an der Boltensternstraße nach Spuren und stellte fünfzehn weitere beschädigte Autos fest.

Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zwischen Sonntagabend 22 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr das Tatgeschehen beobachtet und/oder verdächtige Personen in der Nähe des Parkplatzes bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.(al/kk)

