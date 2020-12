POL-K: 201228-4-K/BAB Lebensgefahr nach Verkehrsunfall mit Mähmaschine auf der Autobahn

Polizei Köln

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (28. Dezember) auf der Bundesautobahn 4 ist ein Volvo-Fahrer (35) lebensgefährlich, seine Beifahrerin (49) schwer verletzt worden. Laut Zeugenaussagen war der 35-Jährige hinter der Anschlussstelle Merheim in Richtung Olpe mehrmals auf ein Auto aufgefahren. Anschließend schleuderte der Volvo gegen die Schutzplanken und prallte auf das Heck einer auf dem Seitenstreifen arbeitenden Mähmaschine der Autobahnmeisterei. Polizeibeamte vor Ort überprüfen Hinweise auf einen internistischen Notfall als Unfallursache bei dem 35-Jährigen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spuren. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (ph/kk)

