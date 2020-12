Polizei Köln

POL-K: 122028-3-K/KO Mitfahndungsersuchen der Polizei Koblenz: Zeugensuche nach Tötungsdelikt - Fiat Panda einer tot aufgefundenen Frau in Köln gesucht

KölnKöln (ots)

Die Kriminalpolizei Koblenz (Rheinland-Pfalz) sucht nach Zeugen, die Angaben zum Abstellort eines gelben Pkw Fiat Panda, Baujahr 2010, amtliches Kennzeichen MYK-H 298 im Stadtgebiet Köln machen können. Bei dem gesuchten Kleinwagen handelt es sich um das Fahrzeug einer Frau (31), deren verbrannter Leichnam am Freitag (18. Dezember) bei Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) von einer Passantin gefunden worden war (Pressemeldung der Polizei Koblenz:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/4799342)

In der Vergangenheit soll sich die 31-Jährige zeitweilig in Köln aufgehalten haben.

Die Kriminaldirektion Koblenz veranlasste an Heilig Abend (24. Dezember) die Festnahme eines 34-jährigen Tatverdächtigen durch nordrhein-westfälische Spezialkräfte in Köln. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz erließ Haftbefehl gegen den Festgenommenen. Hinweise werden erbeten an die SOKO Ochtendung unter der Rufnummer 0261/ 103-2540.(cg/kk)

