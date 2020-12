Polizei Köln

POL-K: 201228-1-K Fahrradfahrer auf Waldweg mit Fußgänger zusammengestoßen - Krankenhaus

Köln (ots)

Am Samstagvormittag (26. Dezember) sind bei einem Verkehrsunfall auf einem Waldweg hinter den Jahnwiesen in Köln-Müngersdorf ein Fußgänger (49) leicht und ein Fahrradfahrer (31) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 31-Jährige gegen 11.30 Uhr auf dem abschüssigen Guth-Muths-Weg von hinten gegen den 49-Jährigen. Rettungskräfte brachten beide Kölner in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/kk)

