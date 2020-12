POL-K: 201227-1-K Betrunkener fährt mit gestohlenem Audi - Festnahme

Polizei Köln

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Samstag (25. Dezember) in Köln-Neuehrenfeld einen betrunkenen Mann (27) festgenommen. Nach ersten Ermittlungen soll der 27-Jährige mit einem Audi A 6 auf dem Parkgürtel "hin und her" und dabei auch entgegen der Fahrtrichtung gefahren sein. Ein entgegenkommender Autofahrer habe ausweichen müssen.

Anwohner alarmierten gegen 23.30 Uhr die Polizei. Polizisten kontrollierten kurze Zeit später den 27-Jährigen aus Polen stammenden Mann. Während der Kontrolle weigerte sich der augenscheinlich Betrunkene eine Mund- und Nasenabdeckung zu tragen und bespuckte die Polizisten.

Nach einem Alkoholtest mit 1,5 Promille ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Die Einsatzkräfte stellten den Audi sicher, da der Mann nach seinen Angaben das Fahrzeug bereits vor Monaten in Polen gestohlen haben will. Darüber hinaus besitze er keinen Führerschein. (ph/rr)

